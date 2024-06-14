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На Украине задержали более 40 уклонистов за попытку сбежать в Молдавию

Госпогранслужба Украины: на границе с Молдавией задержали 41 уклониста

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Shutterstock

Украинские пограничники остановили грузовик с более 40 мужчинами призывного возраста, которые пытались уехать в Молдавию. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Вчера вечером в Одесской области пограничный наряд задержал грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека, который таким образом пытался покинуть страну», — сказал он.

По словам Демченко, пограничники остановили транспортное средство в нескольких километрах от молдавско-украинской границы.

Все уклонисты от военной службы задержаны и будут привлечены к ответственности, добавил представитель Госпогранслужбы.

В конце мая шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении молдавской границы. В полиции сообщили, что украинцам помогли добраться до территории Молдавии за €6–7 тысяч.

До этого в Закарпатской области Украины двое неизвестных мужчин напали на пограничника, обезоружили его и скрылись с травматическим пистолетом на территории Румынии.

Ранее уклонисты рассказали, как успешно сбежать из Украины в Румынию.

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