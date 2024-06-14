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Близкий друг экс-премьера РФ Степашина пропал во время отдыха

В Петербурге во время рыбалки пропал близкий друг экс-премьера страны Степашина

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Единая Россия

Бывший глава муниципального округа Красное село, расположенного в Санкт-Петербурге, Николай Колошинский пропал во время отдыха на природе. Об этом сообщил телеканал «78.ru».

В материале уточняется, что 13 июня мужчина отправился на рыбалку. Однако в какой-то момент 77-летний экс-чиновник перестал выходить на связь.

По предварительной информации, Колошинский на моторной лодке переплывал дамбу в сторону моря. Журналисты предположили, что путь транспортному средству мог преградить низкий мостик. Чтобы его преодолеть, экс-главе муниципального округа надо было бы лечь в лодку и не поднимать голову. Если мужчина не принял меры предосторожности, он мог удариться головой о переправу и упасть за борт.

Как отметили авторы публикации, пустую лодку бывшего чиновника заметил другой рыбак, проплывавший мимо на своем судне. После этого он обратился в экстренные службы. В настоящее время на предполагаемом месте происшествия работают водолазы.

При этом журналисты обратили внимание, что экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин неоднократно называл Николая Колошинского своим близким другом. Он возглавлял кабинет министров в период с мая по август 1999 года.

Ранее в Германии по дороге в школу пропала десятилетняя украинская беженка.

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