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Лишившегося руки в ДНР военкора Ивлиева эвакуировали в Москву

Раненного в ДНР журналиста НТВ Ивлиева эвакуировали в Москву

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Телеграм-канал «НТВ»

Журналист телеканала НТВ Алексей Ивлиев, получивший ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины в Горловке, эвакуирован в Москву. Об этом сообщили в оперативных службах ДНР, передает ТАСС.

Других подробностей не приводится.

14 июня стало известно, что Ивлиев лишился руки.

Военкор Ивлиев и его коллега Валерий Кожин были атакованы неподалеку от поселка Гольмовский в ДНР 13 июня. По предварительным данным, ВСУ сбросили на съемочную группу боеприпас с дрона.

Военкоры приехали в поселок, чтобы снять репортаж об обстрелах мирных жителей. После ранения их оперативно доставили в горловскую городскую больницу №2. Кожина спасти не удалось. Ивлиева прооперировали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в целенаправленной атаке на российских журналистов и подчеркнула, что они не впервые «оказываются под прицелом». Дипломат при этом выразила надежду на то, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минцифры пообещало поддержку семьям пострадавших журналистов НТВ.

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