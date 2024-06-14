Россиянам рассказали о «туристических» схемах мошенников

Отдыхающим на курортах людям нельзя слишком расслабляться и нужно оставаться бдительными. У мошенников есть множество схем обмана туристов, предупредил кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов. Самая распространенная из них используется при бронировании отелей, рассказал он в беседе с Общественной службой Новостей.

Мошенники зачастую создают сайты-зеркала с якобы бронью отелей. После прохождения всех процедур его просят перевести деньги, однако позже выясняется, что «оплаченный» номер уже занят.

«Первое, что нужно сделать при бронировании – это убедиться, что вы общаетесь непосредственно с проверенным туроператором, либо с представителем данного отеля, — посоветовал юрист. — И желательно при выезде из своего региона на место пребывания все-таки прозвонить в этот отель напрямую и попросить подтверждения брони».

Также в туристических городах часто завышаются цены на разные услуги – от такси до еды в ресторанах. Перед поездкой нужно провести мониторинг, чтобы знать средние цены и ориентироваться, отметил Карабанов. За такими услугами, как экскурсия, он порекомендовал обращаться к проверенным туроператорам.

Часто также туристов обманывают при прокате велосипедов, мотоциклов, самокатов. Они указывают данные своей карты, когда оформляют прокат, но не проверяют состояние транспортного средства. В результате позже оказывается, что оно повреждено, и деньги за ремонт списываются с туриста. Чтобы этого избежать, следует заранее фиксировать транспорт и его состояние.

Напомним, эксперты предупреждают, что при оплате туров, отелей и билетов на летний отдых через поддельные сайты финансы и банковские данные попадают в распоряжение мошенников. В случае с турагентством следует проверить его наличие в Едином Федеральном реестре турагентов, проверяя наличие ошибок в адресе сайта, а также на самой странице.

Россиян ранее предупредили о маскирующихся под интернет-звезд мошенниках.