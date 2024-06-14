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Россияне оценили идею называть детей в честь городов и стран

«КП»: россияне выступили против идеи называть детей в честь городов и стран

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Pexels

Большинство (83%) россиян выступили против того, чтобы называть детей в честь городов и стран. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне того, что семья из Саянска назвала дочь Россией. В нем приняли участие 8,2 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, ребенку нужно давать классическое имя, а проявлять свою любовь к стране — лучше с помощью других способов.

«Я не думаю, что девочка будет благодарна своим родителям за имя Россия. Я думаю, все же нужно называть традиционными именами. А чувство патриотизма нужно прививать ребенку с детства», — сказала участница опроса.

При этом 12% опрошенных поддержали родителей, которые дают детям такие необычные имена, и сочли это решение патриотичным. Оставшиеся 5% выбрали вариант другое. Они ответили, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.

В 2023 году источник в Управлении ЗАГС сообщал, что в Краснодаре родители назвали новорожденного сына необычным именем — мальчику дали имя Краснодар в честь административного центра региона. По данным источника, среди необычных имен также выделили Ерину, Алессию и Андромеду, Логмана и Каприана.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке ребенка назвали в честь коронавируса.

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