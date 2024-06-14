Раненный в ДНР военкор НТВ лишился руки

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, раненный 13 июня в Горловке в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, лишился руки. Журналист записал видео из больницы, которое опубликовал телеканал в своем Telegram-канале.

«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», — сказал Ивлиев.

Военкор и его коллега Валерий Кожин были атакованы неподалеку от поселка Гольмовский в ДНР 13 июня. По предварительным данным, ВСУ сбросили на съемочную группу боеприпас с дрона.

Кожин и Ивлиев приехали в поселок, чтобы снять репортаж об обстрелах мирных жителей. После ранения их оперативно доставили в горловскую городскую больницу №2. Кожина спасти не удалось. Ивлиева прооперировали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в целенаправленной атаке на российских журналистов и подчеркнула, что они не впервые «оказываются под прицелом». Дипломат при этом выразила надежду на то, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минцифры пообещало поддержку семьям пострадавших журналистов НТВ.