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Итальянский парламент временно отстранил 11 депутатов после массовой драки

Corriere della Sera: 11 депутатов итальянского парламента отстранены за драку

Массовая драка итальянских депутатов попала на видео, парламент временно отстранил их от участия в заседаниях. Об этом сообщает Corriere della Sera.

На кадрах из зала заседания видно, что потасовка с участием не менее 20 человек началась после того, как один из парламентариев развернул итальянский флаг.

Известно, что конфликт произошел при обсуждении законопроекта об автономии между участниками разных партий — оппозиционных Демократической и «Движение «5 звезд» и правящих «Братья Италии» и «Лига». Последние продвигали спорный законопроект, а оппозиция выступила против его принятия.

Сотрудники парламента пытались разнять дерущихся, но в итоге депутата от «Движения» Леонардо Донно увезли из зала в инвалидном кресле. Ему понадобилась медицинская помощь.

После драки парламент решил отстранить от работы 11 депутатов на срок от двух до 15 дней. Сообщается, что некоторые из отстраненных депутатов возражают против такой санкции.

«Политическое противостояние между различными позициями никогда не может переходить в физическую конфронтацию, в оскорбление других или в насилие. Я могу только призвать всех депутатов, в особенности председателей парламентских групп, не повторять слова, несущие насилие и подрывающие имидж этого института», — подчеркнул председатель Палаты депутатов Лоренцо Фонтана, объявляя о наказании для участников потасовки.

Ранее член парламента Тайваня сбежал с заседания с законопроектом, чтобы помешать его принятию.

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