Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе неизвестный обстрелял двух маленьких сестер из пневматического оружия

В Кемеровской области неизвестный ранил девятилетнюю девочку из пневматики

close
100%
Shutterstock

В Кузбассе школьница получила ранение, когда гуляла с младшей сестрой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

Инцидент произошел 12 июня на улице Казахстанской в городе Топки. Как писали в соцсетях, неизвестный стрелял в детей из пневматического оружия. В результате произошедшего была ранена девятилетняя девочка, ее шестилетняя сестра не пострадала. Как уточняется, потерпевшая получила телесные повреждения травматического характера, о ее состоянии данных не поступало.

Сотрудники местного следственного отдела начали проведение доследственной проверки и уже возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. В настоящее время правоохранители разыскивают стрелка.

Ранее в Карелии поймали мужчину, прострелившего лоб подростку из пневматики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами