В средствах для похудения нашли отраву

В биологически активных добавках (БАДах) для похудения, популярных в России, обнаружили опасные бактерии и плесень. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Антиконтрафакт».

По результатам выборочной закупки, опасные примеси были обнаружены в биодобавках, которые продаются под брендами Lipotrim, Lishoу, «Сексуальная Фигура», «Сжигание Жира Бобы», Shafran, Curvy plus, B-FiT, «Цынзишоу», Fito Lida, Al-sheikh.

«При этом отсутствовали какие-либо ссылки на свидетельства о государственной регистрации товара и документы качества. На вопросы покупателей о таких документах продавцы отвечали абстрактно», — сообщил президент Ассоциации организаций экспертизы качества Сергей Зеленец.

Эксперт пояснил, что тот факт, что нарушения были обнаружены во всех закупленных марках, стал неожиданностью.

До этого были названы работающие аптечные «энергетики».

Ранее врач назвал две работающие пищевые добавки.