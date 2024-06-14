Пожар в здании на севере Москвы усилился

В горящем здании на севере Москвы обрушилась кровля, площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС

«Площадь пожара увеличилась до 800 кв. м. Произошло обрушение кровли. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями», — сообщили в экстренных службах.

На месте работают более 70 человек и 25 единиц техники.

Отдельно отмечается, что установлен точный адрес возгорания — 1-й Боткинский проезд, дом 7. Это место находится поблизости от Боткинской больницы, но пресс-служба медучреждения отметила, что в здании приняли меры предосторожности — в больничных корпусах закрыты окна, работают системы кондиционирования.

До этого сообщалось, что неэксплуатируемое выселенное здание горит на территории бывшего ОКБ «Сухой» на севере Москвы.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о возгорании поступила в 21:26.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.