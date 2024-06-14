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Больше половины зумеров считают, что работа должна приносить удовольствие

НАФИ: большинство зумеров готовы начинать карьеру с самых низших должностей

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Shutterstock

Молодые россияне от 14 до 24 лет демонстрируют очень ответственное отношение к учебе и работе. 91% молодых людей готовы прикладывать много усилий ради достижения успеха, а 81% готовы начинать карьеру с самых низших непрестижных должностей. Это показало исследование аналитического центра НАФИ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Абсолютное большинство зумеров уверены в том, что успех возможен, только если прикладывать много усилий на пути к его достижению — 91%. Девушки соглашаются с этим гораздо чаще, чем юноши (93% и 88% соответственно), также чаще такой позиции придерживаются жители небольших городов с численностью населения менее 1 млн человек — 93%.

С низших и непрестижных должностей свою трудовую деятельность готовы начинать 81% опрошенных. При этом заметных различий между подростками и достигшими совершеннолетия, а также девушками и юношами выявлено не было, отличается только молодежь из городов-миллионников: они чаще демонстрируют более высокие требования к первой работе.

Работа только ради денег или она должна приносить удовольствие — мнения по этому поводу у молодых россиян разделились.

Так, 53% опрошенных соглашаются с тем, что они работают или будут работать для того, чтобы получать удовольствие, а не только из-за денег. Исключительно ради финансовой составляющей нацелены работать 36% молодых россиян. Чаще несогласные с высказыванием: «Я работаю/буду работать для удовольствия, а не ради денег» встречаются среди юношей, чем среди девушек (42% и 32% соответственно).

«Исследование показало, что представители российской молодежи имеют очень высокий потенциал к развитию, являются ответственными, амбициозными и в то же время понимают, что для достижения успеха необходимо усердие. В условиях дефицита молодых людей на рынке труда очень важно своевременно поддержать и развить этот потенциал, помочь молодым людям найти свое призвание, профессию и самореализоваться», — прокомментировала Людмила Спиридонова, исполнительный директор Аналитического центра НАФИ.

Ранее эксперт рассказала, как совмещать учебу в вузе и работу.

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