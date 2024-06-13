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Кандидаты от ЕР на выборы в Мосгордуму получили поддержку Собянина

Собянин: выборы в Мосгордуму будут серьезным экзаменом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Выборы в Мосгордуму будут серьезным экзаменом. Об этом на встрече с кандидатами, которые будут представлять на выборах нового созыва Московской городской думы партию «Единая Россия», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его словам, жители столицы будут как работу кандидатов так и работу мэра.

«Москвичи будут оценивать всю нашу большую команду, как мы с вами поработали последние пять лет, что достигали, что не удалось сделать. И конечно, мы должны понимать, куда двигаемся дальше и какие задачи перед собой ставим», — сказал Собянин.

Глава Москвы напомнил, что пандемия коронавируса и вызовы последнего времени осложнили работу депутатов Мосгордумы.

«И, несмотря на то, что с виду, внешне, город не изменился, живет мирной, обычной жизнью, тем не менее мы понимаем, что в стране и в городе происходят серьезные процессы, которые меняют содержание нашей жизни, целеустремления, политический и экономический ландшафт», — отметил он.

Также мэр Москвы поблагодарил участников встречи за поддержку и совместную работу на уровне районов и Мосгордумы.

«Мы всегда вместе с вами принимали решение, вместе с вами реализовали их, и я дальше надеюсь на нашу командную совместную работу. Друзья, спасибо. Удачи вам», — сказал Собянин.

Напомним, выборы восьмого созыва Московской городской думы пройдут 6–8 сентября 2024 года. Делегаты конференции московского городского регионального отделения «Единой России» утвердили список кандидатов для выдвижения.

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