Член «Дигории» рассказала о мерах поддержки науки и образования в России

В контексте сегодняшнего заседания Совета по науке и образованию при президенте важно оценить весь спектр решений, которые направлены на укрепление научно-технологического вектора развития России. Об этом по его итогам заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марта Лесюк.

Она подчеркнула, что наука является одним из приоритетов государственной политики России.

«В 2016 году была принята Стратегия научно-технологического развития, в 2018 году появились нацпроекты «Наука» (сейчас – «Наука и университеты») и «Образование», в 2021 году объявлен Год науки и технологий, а с 2022 по 2031 годы в России проходит Десятилетие науки и технологий. Все эти меры были поддержаны и приняты президентом,» — добавила она.

По ее словам, такое внимание к сфере исследований и разработок привело к тому, что в России сегодня одна из самых молодых наук в мире. Она отметила, что порядка 45% исследователей в возрасте до 39 лет.

«Действительно есть запрос на приток молодежи в науку. Например, одна из трех задач плана Десятилетия науки и технологий – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Создаются различные точки входа в науку», - -сказала Лесюк.

Она рассказала, что еще на этапе студенчества молодые люди могут попробовать себя в сфере исследований, благодаря студенческим научным обществам.

«Мерой поддержки является конкурс Студенческих научных обществ, который позволяет получить финансирование на проекты студенческих научных обществ. Ежегодно присуждаются премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, что тоже становится дополнительным стимулом для самореализации в науке», — отметила политолог.

Член «Дигории» подчеркнула, что формируется инфраструктура для развития исследований.

«Действуют и строятся новые установки мегасайенс, чтобы стать точками притяжения для ученых со всего мира в целях проведения передовых исследований в различных сферах. В рамках нацпроекта «Наука и университеты» уже работают 15 научно-образовательных центров мирового уровня», — заключила Лесюк.