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В Тверской области восьмилетняя девочка загорелась, бросив канистру с бензином в костер

В Тверской области девочка получила ожоги, бросив в костер канистру с бензином

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Shutterstock

В деревне Никополь Западнодвинского района восьмилетняя школьница получила сильные ожоги из-за шалости с огнем. Об этом сообщает СУ К РФ Тверской области.

Инцидент произошел 11 июня, восьмилетняя школьница гуляла на улице с друзьями и увидела валявшуюся на земле канистру. Девочка не задумываясь бросила ее в костер, емкость вспыхнула, пламя перекинулось на одежду ребенка.

Пострадавшая получила сильные ожоги и была доставлена в детскую областную больницу. По факту травмирования несовершеннолетней проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии девочки неизвестны.

До этого сообщалось, что в Архангельской области мальчик получил ожоги, бросив баллончик в костер. Пострадавшего доставили в Котласскую ЦГБ. Врачи диагностировали у него термические ожоги лица и шеи второй степени, а также ожоги глаз. Хирурги оказали ему всю необходимую помощь, однако для спасения зрения ребенка санавиацией транспортировали в Нижегородский ожоговый центр.

Ранее в Якутии восьмилетний мальчик поджег сверстника на детской площадке.

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