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Упавшего с 13-го этажа мужчину выписали после 116 дней в больнице

В Подмосковье врачи спасли жизнь мужчине, который упал с 13-го этажа

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Shutterstock

В Подмосковье врачи спасли пациента, упавшего с 13-го этажа. Об этом рассказали в Видновской клинической больнице.

По словам заведующей отделением анестезиологии и реанимации Анжелины Монгуш, 33-летний мужчина был экстренно доставлен в медучреждение после кататравмы, полученной в результате падения с большой высоты.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, переломы ребер, предплечья и бедренной кости со смещением. Его экстренно подключили к аппарату ИВЛ. После двух этапов оперативных вмешательства врачам удалось поставить пациента на ноги.

«Через малоинвазивные доступы-проколы врачи травматологического отделения провели остеосинтез, чтобы устранить последствия травмы. В ходе двух операций была произведена фиксация отломков костей предплечья и бедренной кости с помощью специальных металлоконструкций», — пояснила Анжелина Монгуш.

Как уточняется, мужчина провел в условиях стационара 116 дней. Он благодарен своим спасителям и готовится вернуться к обычной жизни.

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