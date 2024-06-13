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Ребенок получил серьезные ожоги из-за мультиварки в Волгограде

В Волгограде годовалый ребенок получил ожоги, опрокинув на себя мультиварку

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Медики Волгоградской больницы № 25 борются за жизнь годовалого ребенка, который получил серьезные ожоги тела, опрокинув на себя мультиварку. Об этом сообщает портал «Высота 102».

Инцидент произошел в Советском районе Волгограда, годовалый мальчик получил ожог 50% тела, опрокинув на себя мультиварку вместе с содержимым. Родители не успели предотвратить падение бытового прибора на сына.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего неизвестны.

До этого сообщалось, что на юге Петербурга 13-летний мальчик попал в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Школьника госпитализировали с ожогом 12% тела. По словам родителей, сын случайно опрокинул на себя чайник с кипятком. Мальчик доставлен в отделение реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что семья приехала в Петербург из Азербайджана несколько лет назад, родители мальчика находятся в России официально и имеют вид на жительство.

Ранее в Энгельсе двое детей получили ожоги из-за брошенной в мангал бутылки с розжигом.

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