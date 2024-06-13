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Стало известно количество получателей поддержки Фонда президентских грантов

Президентскую грантовую поддержку получат 1 357 некоммерческих организаций

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Фонд президентских грантов/ra-lab.ru

Поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму 3 389 млн рублей получат 1 357 некоммерческих организаций, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Решение о финансировании по итогам второго конкурса 2024 года было принято 13 июня на заседание Координационного комитета, которое провел заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко

В общей сложности на гранты главы государства претендовали 10 539 инициатив. При этом победители планируют привлечь дополнительные средства на общую сумму 3,3 млрд рублей.

Отмечается, что в этот раз гранты получат 275 инициатив по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Их общий объем финансирования со стороны фонда составит 643 млн рублей. Таким образом это направление вышло на первое место по количеству победивших проектов.

Также в этом конкурсе в первый раз получат поддержку проекты, которые были поданы от зарегистрированных в новых регионах организаций. В этот раз было поддержано 39 инициатив. Теперь инициатив из новых регионов, получивших президентскую поддержку, стало 90. Общая сумма выделенных грантов составила 502 млн рублей.

Кроме того, финансирование получают 64 проекта, приуроченных к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Общая сумма их поддержки составила 189 млн рублей.

Напомним, всего по итогам двух конкурсов 2024 года фонд поддержал 2 916 инициатив на общую сумму 7 755 млн рублей. Также фонд предоставил 80 регионам 2 млрд рублей на софинансирование их собственных конкурсов для НКО.

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