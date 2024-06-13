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Мосгоризбирком утвердил использование ДЭГ на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком: выборы депутатов столичного парламента будут проходить три дня

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Выборы депутатов столичного парламента восьмого созыва будут проходить три дня — 6, 7 и 8 сентября. Такое решение принято во время заседания Московской городской избирательной комиссии (МГИК), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, на заседании принято решение о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на этих выборах в столице.

Как отметил секретарь МГИК Владимир Попов, дистанционное электронное голосование будет проводится с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября текущего года.

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