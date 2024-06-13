Врач посоветовал воздержаться от употребления пищи на пляже

Чтобы избежать отравления, стоит воздержаться от приема пищи на пляже. Такой совет в интервью РИАМО дал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. В крайнем случае, по его словам, можно взять с собой перекус в виде тщательно вымытых фруктов.

«Не ешьте на пляже приготовленную пищу. Старайтесь на пляже не есть совсем, даже мороженое и снеки, тем более не покупайте еду у пляжных торговцев с лотка. Ходите обедать в кафе, столовые», — порекомендовал Неронов.

Он добавил, что на пляже важно соблюдать гигиену. После купания в море обязательно нужно принимать душ, чтобы смыть с кожи соль, песок и различных микробов.

До этого Неронов предупреждал, что в море могут попадать вредоносные микроорганизмы, которые вызывают у человека различные заболевания, особенно инфекции желудочно-кишечного тракта и воспалительные процессы в ушах. Вода, по его словам, может быть испорчена бактериями, вирусами, химическими веществами или другими загрязнителями.

Также он сообщил, что некоторые обитатели моря, такие как морские ежи, медузы и некоторые виды рыб, могут быть опасными для человека.

Ранее врач назвал продукты, которые опасно есть в жару.