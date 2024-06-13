Россиянка впала в кому после посещения гинеколога

Мать жительницы Туапсе, впавшей в кому после посещения гинеколога, обвинила медиков в халатности. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

По словам матери пострадавшей, дочь поступила в одну из туапсинских больниц в марте 2024 года, молодой женщине требовалась операция перед проведением процедуры ЭКО. В этот же день ей провели оперативное лечение — рассечение спаек и удаление полипа.

Родственники пострадавшей считают, что во время операции врач повредил кишечник, и у девушки начался перитонит. В итоге сердце пациентки остановилось, и чтобы снова запустить его, врачам понадобилось 15 минут, пациентка впала в кому.

Сейчас 38-летняя женщина не может говорить и двигаться. Врач, которого семья обвинила в халатности, свою вину отрицает, медик заявил, что кишечник не задевал, он разорвался через 30 часов после операции, когда пациентка поела. В региональном минздраве инцидент пока не комментируют.

До этого сообщалось, что в Тюмени девушка обнаружила у себя на спине обугленную дыру после операции под общим наркозом. Россиянка обратилась за помощью к гинекологу в медицинское учреждение. Ей назначили и провели операцию по общим наркозом, а затем пациентка самостоятельно отправилась домой. Однако позже она почувствовала резкую боль и нашла у себя на спине обугленную дыру. Выяснилось, что во время операции медики неправильно положили электрод, который используют при таких вмешательствах. Из-за этого у нее под спиной оплавилась пленка.

Ранее россиянка полгода ходила с дырой во рту после визита к стоматологу.