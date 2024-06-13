Стало известно, сколько осадков сегодня выпало в Москве

Почти месячная норма осадков выпала за несколько часов в некоторых районах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО, 70 миллиметров, САО, 68 миллиметров, ЗАО, 43 миллиметра. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток и завтра, 14 июня», — уточнили в ведомстве.

Также сообщили, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», также привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.

Спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, 13 июня сменилась на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется - будет солнечно и умеренно тепло.

Субтропическую воздушную массу, из-за которой в Москве было достаточно душно и влажно, уйдет, из-за чего погода станет более привычной и соответствующей климатической норме. В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью — до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью — 15-17 градусов тепла.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.