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Россиянам объяснили, почему путешествия спасают от апатии

Психолог Кардиакос: путешествия формируют у человека новые нейронные связи

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Shutterstock

Путешествия положительно влияют на психику человека, помогая победить апатию и почувствовать радость. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. По ее словам, новые пути формируют новые нейронные связи.

«Интерес — зона оптимизма. Когда нам что-то интересно, мы оживаем. В апатии сложно генерировать новое, а в путешествиях это новое генерируется само. Повышается выработка дофамина, который отвечает за радость и предвкушение прекрасного. Переключаемость внимания помогает сместиться с домашней рутины», — объяснила Кардиакос.

Она добавила, что путешествия дают возможность выбирать и повышают уровень свободы, доставляя тем самым удовольствие.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов до этого объяснил, как подготовить автомобиль к долгому путешествию. Самое главное, по его словам, — пройти комплексную диагностику на сертифицированном СТО, которая должна включать в себя проверку ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и двигателя.

Также эксперт порекомендовал проверить развал-схождение, приборы освещения, аккумуляторную батарею, уровни и состояние технических жидкостей.

Ранее в АТОР рассказали о влиянии санкций на сферу туризма.

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