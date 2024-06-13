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Школьница из Петербурга обвинила судимого сожителя матери в многолетнем насилии

В Петербурге сожителя матери задержали за изнасилование ее дочери

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Depositphotos

Петербуржца подозревают в том, что он несколько лет насиловал дочь сожительницы. Об этом сообщает «Фонтанка».

О произошедшем в правоохранительных органах узнали после того, как к ним обратилась жительница Красносельского района. В беседе с дочерью она выяснила, что она длительное время подвергалась насилию.

Впервые мужчина изнасиловал девочку, когда ей было семь лет, подобные случаи повторялись следующие пять лет и прекратились только осенью 2022 года.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает Kp.ru, ребенка отправили на осмотр в больницу и не выявили какой-либо проблемы.

Известно, что подозреваемый ранее был судим за кражу и уничтожение документов. Семья, где проживает девочка, считается благополучной, мать внимание правоохранительных органов не привлекала.

Ранее в Ленобласти иностранцев задержали за изнасилование 13-летней девочки.

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