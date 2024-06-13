Ведущего Александра Макашенеца объявили в розыск

МВД России объявило в розыск Александра Макашенца (признан в РФ иностранным агентом) — ведущего YouTube-канала «Популярная политика», запущенного сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в РФ ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Карточка с его фотографией появилась в базе розыска ведомства.

В карточке пояснили, что ведущего разыскивают по уголовной статье. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

В этот же день МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В мае 2024 года глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить интервью Лазаревой, в котором та «цинично прокомментировала» удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. На опубликованном в сети фрагменте телеведущая комментирует удары по России словами «это ужасно, но я радуюсь».

Ранее актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) обвинила Россию в своем алкоголизме.