Работодателей призвали следить за состоянием сотрудников во время жары

Во время экстремальной жары работодателям нужно следить за состоянием сотрудников, особенно тех, кто входит в группу риска, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Так в беседе с RT он отреагировал на соответствующую инициативу.

Напомним, депутат Виталий Милонов призвал дополнить правила по охране труда новым требованием – проверять жизненные показатели у сотрудников из группы риска по проблемам сердца, в том числе измерять их давление. Он объяснил это тем, что часто люди на рабочем месте игнорируют опасные симптомы, из-за чего случаются приступы. Тумусов поддержал эту идею частично.

«Измерять давление два-три раза в день — это нужно, — согласился он. — А то, чтобы специально кто-то ходил и измерял, с этим категорически не согласен. Здоровье каждого — это его достояние. И он должен сам за своим здоровьем следить».

По мнению депутата, руководители должны стимулировать своих подчиненных следить за здоровьем и поддерживать их в этом.

Ранее стало известно, считают ли россияне важным, чтобы работодатель заботился об их здоровье.