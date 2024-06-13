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Юрист объяснил, почему важно заручиться поддержкой жильцов перед установкой кондиционера

Юрист Сергеев: перед установкой кондиционера нужно получить поддержку жильцов

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Depositphotos

Россиянам, которые хотят установить кондиционер на фасаде многоквартирного дома, важно предварительно заручиться поддержкой большинства жильцов. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев.

По его словам, фасад относится к общему имуществу собственников жилых помещений, поэтому с установкой кондиционера могут возникнуть сложности. Он уточнил, что на этот счет сложилась определенная судебная практика.

«Сейчас любой повешенный без решения общего собрания кондиционер, даже висящий сейчас, но повешенный хоть лет 10 назад, может стать предметом судебного разбирательства. И у нас такие разбирательства уже есть, когда председатель совета дома воюет с неугодными собственниками», — сказал юрист.

При этом кондиционер на своем балконе или в специальной коробке для кондиционера на фасаде дома устройство можно установить без согласия других жильцов, заключил Сергеев.

Редакция информационного агентства «Новомосковск Сегодня» (ИА НС) до этого предупреждала, что, приобретая кондиционер для нескольких комнат, важно учитывать площадь каждой комнаты, которую планируется охлаждать. Для определения необходимого уровня мощности следует помнить, что для каждого квадратного метра комнаты требуется около 20 BTU.

Ранее россиянам дали советы, как не заболеть от кондиционера.

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