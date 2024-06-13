МВД объявило в розыск Татьяну Лазареву

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Карточка с ее фотографией и данными появилась на сайте МВД.

В карточке указано, что телеведущая-иноагент разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье речь, не уточнили.

Татьяна Лазарева получила известность в России благодаря юмористическому шоу «О.С.П.-студия» и комедийному сериалу «33 квадратных метра». В 2012 году она вступила в Координационный совет российской оппозиции, а через год практически перестала появляться на российском телевидении.

В 2016 году Лазарева вместе с младшей дочерью переехала в Испанию. Сейчас у комикессы двойное гражданство: российское и испанское. В момент начала военной операции на Украине она находилась в Киеве, откуда вернулась в Европу и резко высказалась о происходящем, осудив спецоперацию. 22 июля 2022 года ее признали иноагентом.

В мае 2024 года глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить интервью Лазаревой, в котором та «цинично прокомментировала» удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. На опубликованном в сети фрагменте телеведущая комментирует удары по России словами «это ужасно, но я радуюсь».

Ранее актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) обвинила Россию в своем алкоголизме.