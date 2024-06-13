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Биолог рассказал, чем опасны испанские слизни, появившиеся в Москве

Биолог Хряпин: испанские слизни не опасны для людей

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Shutterstock

Испанские слизни, которых начали замечать в Москве и области, не переносят никакие болезни или опасных паразитов, поэтому не представляют опасности для людей. Об этом «Москве 24» рассказал биолог-энтомолог Роман Хряпин.

«Если вы потрогаете испанского слизня руками, потом руки не помоете и случайно потянете их в рот, можете получить легкое расстройство пищеварения», — предупредил эксперт.

При этом эти моллюски могут навредить растениям на дачном участке, отметил биолог. По его словам, они питаются зелеными частями живых растений и являются вредителями, которые могут подъедать практически любые культуры. Чтобы бороться с ними, можно разложить на участке ловушки — доски или куски шифера, где слизни будут скрываться в солнечный день. После того как они заберутся в укрытие, нужно поднять его и собрать вредителей вручную, заключил Хряпин.

Издание Elle Decoration до этого сообщало, что ловушки с пивом помогут избавиться от таких огородных вредителей, как слизни. Для этого нужно вкопать в грунт невысокие емкости и налить в них пиво.

Ранее биологи обнаружили синего морского слизня на глубине шесть километров.

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