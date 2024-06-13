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Стало известно, что за объект горит под Киевом уже больше суток

«РВ»: под Киевом почти 30 часов горят склады с топливом аэропорта Борисполь

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ДСНС Украины

Объектом в Киевской области, который горит уже больше суток, является топливная инфраструктура аэропорта Борисполь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

«Попадание ракет было в топливную инфраструктуру аэропорта Борисполь Киевской области, где хранились большие запасы топлива», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что сотрудники украинских экстренных служб не могут потушить пожар уже почти 30 часов. При этом власти страны пытались скрыть последствия ракетной атаки со стороны Вооруженных сил РФ, но соответствующая информация все равно стала достоянием общественности.

На появившихся в сети кадрах с места происшествия можно заметить пожарную машину с надписью Boryspil the International airport. Она является логотипом специальной службы упомянутого аэропорта по противодействию чрезвычайным ситуациям.

Утром 13 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киевской области уже больше суток тушат пожар на промышленном предприятии. Накануне объект попал под обстрел со стороны российских войск, после чего здесь произошло возгорание.

По официальным данным, к тушению огня были привлечены 249 человек и 98 единиц специальной техники. Более того, сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать четыре пожарных поезда.

Ранее в Сумской области загорелось промышленное предприятие.

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