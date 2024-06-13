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Профессор рассказал о негативных последствиях приема Омега-3 для здоровья

Профессор Копылов: прием Омега-3 может привести к мерцательной аритмии

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Depositphotos

Прием Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот может приводить к негативным последствиям для здоровья, в частности, к нарушению сердечного ритма и мерцательной аритмии. Об этом kp.ru рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

«Такой риск немного ниже, чем потенциальная польза от снижения других сердечно-сосудистых угроз. Но недооценивать его нельзя. Поэтому сейчас перед учеными и врачами вызов: как добиться максимального снижения неблагоприятного побочного эффекта и при этом сохранить положительное действие. Это оказалось непросто», — сказал эксперт.

По словам Копылова, у ученых пока нет доказательств и того, что прием Омега-3 полезно принимать здоровым людям для профилактики сердечно-сосудистых болезней.

Исследование, опубликованное в журнале ACS Chemical Neuroscience, до этого показало, что полезные ненасыщенные жиры из рыбы могут привести к образованию токсичных агрегатов инсулина. Однако, несмотря на результаты, ученые не рекомендовали исключать полезные жиры из рациона.

Ранее была названа рыба, которая закрывает суточную потребность в Омега-3.

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