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За незаконную легализацию мигрантов в Хабаровске задержаны бизнесмены

Бизнесмены задержаны в Хабаровске за незаконную легализацию мигрантов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Два бизнесмена задержаны в Хабаровске по подозрению в незаконной легализации мигрантов, через их фирмы могло пройти свыше тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, были задержаны бизнесмены Александр Сизинцев и Денис Беляв. С 2020 года они занимались незаконной легализацией мигрантов.

В публикации подчеркивается, что на данный момент им вменили легализацию не менее 26 граждан Киргизии, однако, по данным источников, речь может идти о нескольких сотнях, а возможно, свыше тысячи человек.

Собеседник агентства уточнил, что для всех категорий оформлялась регистрация по месту пребывания. Учет осуществлялся на основании договоров.

До этого сообщалось, что в Хабаровске выявили 66 нелегальных мигрантов.

По данным МВД, местные суды решили выдворить из страны 14 мигрантов.

Во время рейдов полицейские посетили 62 объекта: рынки, торговые комплексы, павильоны общественного питания. Всего сотрудники МВД проверили 186 иностранцев.

Ранее в Московской области сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции.

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