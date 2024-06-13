В ХАМАС отреагировали на последнее предложение об урегулировании в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, озвученное президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

В ХАМАС подчеркнули, что движение на всех этапах переговоров демонстрировало позитивное отношение, которое необходимо для достижения устойчивого соглашения, основанного на справедливых требованиях народа об окончательном прекращении агрессии, полном выводе израильских сил из Газы, возвращении перемещенных лиц, восстановлении инфраструктуры и обмене пленными.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ радикальной палестинской группировки ХАМАС на предложение Вашингтона о перемирии содержит поправки.

Агентство Bloomberg писало, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) призовут палестинскую группировку ХАМАС принять соглашение о прекращении огня с Израилем, предложенное президентом США Джо Байденом.

Кроме того, страны G7 призовут Израиль к деэскалации после полномасштабного военного наступления в городе Рафах.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.