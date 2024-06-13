В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили предупреждение об опасности атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.

Ракетная опасность была объявлена в 22:23 мск среды.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли поселок Прилесье в Краснояружском районе.

Днем в среду Краснояружский район Белгородской области оказался под обстрелом ВСУ.

12 июня Гладков также обратился к жителям региона в День России, намекнув на регулярные атаки на область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «непростые времена» для области. В своем сообщении Гладков добавил, что российские военные в ходе операции на Украине «защищают наш язык, наши православные святыни, нашу вековую культуру».

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