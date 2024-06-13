Украина потребовала от МОК отстранить от участия в Олимпиаде трех россиянок

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, и.о. министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить от участия в Олимпиаде трех россиянок. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Речь идет о спортсменках, выступающих в женской борьбе — Динаре Кудаевой, Наталье Малышевой и Ольге Хорошавцевой. Причиной стал пост в социальных сетях.

Уточняется, что Кудаева опубликовала сообщение о гибели ее отца в зоне СВО, она назвала его героем. Малышева и Хорошавцева поставили лайк под этой записью и поддержали коллегу.

Еще в апреле Украина призвала МОК не допустить нескольких российских спортсменов на ОИ в Париже.

Украинская сторона заявляла, что борцы нарушили правило нейтралитета. Так, НОК Украины предлагает не пускать на Олимпийские игры Заурбека Сидакова, Артура Найфонова, Ванессу Каладинскую, Заура Угуева, Миладу Алирзаеву, Сергея Семенова, Надежду Соколову, Алину Касабиеву, Ханум Велиеву и Наталью Малышеву.

Ранее в минспорта Украины назвали новое требование к россиянам для участия в ОИ.