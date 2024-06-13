Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Косметолог объяснила, о чем говорит жирный блеск на лице

Врач Эксоренко: к жирному блеску на коже может приводить неправильное питание

close
100%
Shutterstock

Появление жирного блеска на коже говорит о повышенной продукции кожного сала. Однако причины этого могут быть разными. О них «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Жанна Эксоренко.

По ее словам, обычно активация работы сальных желез связана с гормональным фоном. Такое состояние кожи можно часто наблюдать у подростков, так как сальные железы вступают в активную фазу в период полового созревания. Также одной из причин избыточного выделения кожного сала является генетическая предрасположенность. Но помимо этих причин, на гиперсекрецию сальной железы влияет образ жизни и неправильный уход за кожей.

«В частности, к жирному блеску на коже может приводить неправильное питание: острая, жирная и сладкая пища. Кроме того, использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на ее состояние. Спиртовые лосьоны пересушивают кожу, что приводит к гиперпродукции кожного сала. Очистка скрабами с крупными частицами при наличии высыпаний усиливает воспалительный процесс. Еще одним фактором является употребление алкоголя и никотина — это сильные канцерогены, нарушающие обменные процессы в коже», — рассказала Эксоренко.

Среди других признаков жирной кожи, помимо жирного блеска, врач назвала: лоснящуюся поверхность, тусклый вид, расширенные поры, серый оттенок, сосудистые сеточки.

«Эти косметические дефекты придают коже неопрятный вид. Справиться с этим неприятным состоянием, помочь подобрать правильный домашний уход и при необходимости назначить лечение помогут врач-дерматолог и врач-косметолог», — отметила специалист.

Также она посоветовала исключить умывание мылом, так как щелочь — это среда для размножения бактерий. Важно подобрать правильно средство для очищения кожи лица. Также важно включить в уход специализированные тоники, которые завершают процесс очищения и восстанавливают PH кожи. И обязательно регулярное увлажнение кожи.

Ранее россиян предупредили, что грибок и стафилодермия могут грозить при использовании чужого полотенца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами