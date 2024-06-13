Косметолог объяснила, о чем говорит жирный блеск на лице

Появление жирного блеска на коже говорит о повышенной продукции кожного сала. Однако причины этого могут быть разными. О них «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Жанна Эксоренко.

По ее словам, обычно активация работы сальных желез связана с гормональным фоном. Такое состояние кожи можно часто наблюдать у подростков, так как сальные железы вступают в активную фазу в период полового созревания. Также одной из причин избыточного выделения кожного сала является генетическая предрасположенность. Но помимо этих причин, на гиперсекрецию сальной железы влияет образ жизни и неправильный уход за кожей.

«В частности, к жирному блеску на коже может приводить неправильное питание: острая, жирная и сладкая пища. Кроме того, использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на ее состояние. Спиртовые лосьоны пересушивают кожу, что приводит к гиперпродукции кожного сала. Очистка скрабами с крупными частицами при наличии высыпаний усиливает воспалительный процесс. Еще одним фактором является употребление алкоголя и никотина — это сильные канцерогены, нарушающие обменные процессы в коже», — рассказала Эксоренко.

Среди других признаков жирной кожи, помимо жирного блеска, врач назвала: лоснящуюся поверхность, тусклый вид, расширенные поры, серый оттенок, сосудистые сеточки.

«Эти косметические дефекты придают коже неопрятный вид. Справиться с этим неприятным состоянием, помочь подобрать правильный домашний уход и при необходимости назначить лечение помогут врач-дерматолог и врач-косметолог», — отметила специалист.

Также она посоветовала исключить умывание мылом, так как щелочь — это среда для размножения бактерий. Важно подобрать правильно средство для очищения кожи лица. Также важно включить в уход специализированные тоники, которые завершают процесс очищения и восстанавливают PH кожи. И обязательно регулярное увлажнение кожи.

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