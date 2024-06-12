Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы мотивы открывшего стрельбу под Калугой

РИА Новости: открывший стрельбу под Калугой хотел ограбить проезжавший автомобиль

close
100%
Светлана Шевченко/РИА Новости

Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, открывший стрельбу мужчина остановил автомобиль с целью ограбления, утверждает собеседник агентства.

До этого в пресс-службе правительства Калужской области заявили, что в городе Козельск неадекватный местный житель рикошетом ранил местную жительницу. 

«Все службы на месте. <...> Идут поиски мужчины», — заключается в сообщении.

Также наместник монастыря Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь в Калужской области епископ Можайский Иосиф (Королев) заявил, что в монастыре не было стрельбы.

Незадолго до этого стало известно, что в Козельске местный житель пробежал с ружьем по улицам и затеял перестрелку с росгвардейцами. Уточняется, что инцидент произошел рядом с мужским монастырем Оптина Пустынь. Силовики временно перекрыли автодорогу в монастырь, а всех прихожан собрали внутри церкви.

Ранее в Ленинградской области мужчина проявил агрессию в адрес сотрудников полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами