Названы мотивы открывшего стрельбу под Калугой

Мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, открывший стрельбу мужчина остановил автомобиль с целью ограбления, утверждает собеседник агентства.

До этого в пресс-службе правительства Калужской области заявили, что в городе Козельск неадекватный местный житель рикошетом ранил местную жительницу.

«Все службы на месте. <...> Идут поиски мужчины», — заключается в сообщении.

Также наместник монастыря Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь в Калужской области епископ Можайский Иосиф (Королев) заявил, что в монастыре не было стрельбы.

Незадолго до этого стало известно, что в Козельске местный житель пробежал с ружьем по улицам и затеял перестрелку с росгвардейцами. Уточняется, что инцидент произошел рядом с мужским монастырем Оптина Пустынь. Силовики временно перекрыли автодорогу в монастырь, а всех прихожан собрали внутри церкви.

Ранее в Ленинградской области мужчина проявил агрессию в адрес сотрудников полиции.