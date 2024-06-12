Наместник Оптиной Пустыни заявил, что в монастыре не было стрельбы

Наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь в Калужской области епископ Можайский Иосиф (Королев) заявил, что в монастыре не было стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам епископа, в монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших.

До этого в пресс-службе правительства Калужской области заявили, что в городе Козельск неадекватный местный житель рикошетом ранил местную жительницу.

От выстрела в землю рикошетом куском асфальта пострадала женщина. Уточняется, что травма легкая.

«Все службы на месте. <...> Идут поиски мужчины», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что в Козельске местный житель пробежал с ружьем по улицам и затеял перестрелку с росгвардейцами. Инцидент произошел рядом с мужским монастырем Оптина Пустынь. Силовики временно перекрыли автодорогу в монастырь, а всех прихожан собрали внутри церкви.

Ранее в Ленинградской области мужчина проявил агрессию в адрес сотрудников полиции.