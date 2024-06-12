В результате перестрелки в Козельске пострадала женщина

В городе Козельск Калужской области неадекватный местный житель рикошетом ранил местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале со ссылкой на данные оперативных служб

«Мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю», — говорится в публикации.

Согласно информации правительства, от выстрела в землю рикошетом куском асфальта пострадала женщина. Уточняется, что травма легкая.

«Все службы на месте. <...> Идут поиски мужчины», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что в Козельске местный житель пробежал с ружьем по улицам и затеял перестрелку с росгвардейцами. Уточняется, что инцидент произошел рядом с мужским монастырем Оптина Пустынь. Силовики временно перекрыли автодорогу в монастырь, а всех прихожан собрали внутри церкви.

Ранее в Ленинградской области мужчина проявил агрессию в адрес сотрудников полиции.