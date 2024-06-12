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Бывший заложник-россиянин выписан из больницы в Израиле

Побывавшего в заложниках у ХАМАС россиянина Козлова выписали из больницы

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Israeli Army/Reuters

Побывавшего в заложниках у ХАМАС россиянина Андрея Козлова выписали из больницы в Израиле после выздоровления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников Козлова.

«Его уже выписали из больницы. Он сейчас в отеле. Он ест, хочет плавать в море, заниматься серфингом. Он в порядке», — сообщила девушка россиянина, Дженнифер.

Отец побывавшего в плену россиянина, Михаил, утверждает, что Андрей находится в хорошем физическом состоянии. Родственники молодого человека пояснили, что после долгого нахождения в плену у радикалов, Андрей испытывает дезориентацию и ему пока сложно принимать самостоятельные решения.

Михаил и Дженнифер добавили, что сейчас Андрею необходим покой и время на то, чтобы восстановиться и вернуться к жизни.

До этого на Западе узнали подробности освобождения захваченного ХАМАС россиянина.

Отмечается, что израильский спецназ при поддержке военных провел операцию в районе Нусейрата в центре сектора Газа. После операции заложников доставили в Израиль.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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