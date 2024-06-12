В Подмосковье дерево придавило мужчину и ребенка

Мужчина и ребенок погибли при падении дерева во время грозы на пляже в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Дерево упало из-за непогоды и насмерть придавило мужчину с ребенком», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, инцидент случился в пляжной зоне Щелковского городского парка.

Как заявила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий, сотрудники ведомства начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, полиция и скорая помощь.

Незадолго до этого в Барнауле девушка-подросток получила травму позвоночника в результате падения веток дерева во время ураганного ветра.

До этого в Алтайском крае дерево насквозь пробило салон автобуса.

Ранее в Брянской области на машину с ребенком рухнуло дерево.