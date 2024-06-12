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«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днем России

В российских регионах при поддержке ЕР прошли мероприятия ко Дню России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Единая Россия» в честь Дня России организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги, сообщается на сайте партии.

В Горно-Алтайске прошел фестиваль дружбы народов, в котором принял участие секретарь генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

«Для каждого из нас Россия – это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живем, работаем, создаем семьи и воспитываем детей. Россия – это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия – это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», — сказал он.

Праздники дружбы народов прошли и в других регионах. Так, в Омске состоялось шествие национально-культурных объединений. Во Владивостоке активисты партии помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей и гостей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади города масштабный российский флаг. Помимо этого, флаги развернули в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.

Кроме того, в российских регионах при поддержке партии прошли автопробеги. Например, в Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. В Калуге активисты ЕР и МГЕР вместе с общественниками проехали по городской набережной к Площади Победы. В ДНР колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Московской области колонна автомобилей, украшенная полотнами российского триколора, проехала по центральным улицам подмосковных городов.

Также в Горно-Алтайске активисты «Единой России» и МГЕР вместе с жителями подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане День России отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, в Чите – нарисовали самый большой российский флаг мелками.

Кроме того, волонтеры «Единой России» в Херсонской области вместе с военнослужащими военной комендатуры раздали жителям ленты-триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А в городах и районах ЛНР активисты партии организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».

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