На Поклонной горе провели торжественное поднятие государственного флага

Герои Труда РФ и лауреаты государственной премии 2023 года приняли участие в торжественном поднятии государственного флага, приуроченному ко Дню России. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие прошло в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Подъем флага Российской Федерации сопровождался мелодией «Славься» Михаила Глинки. Композицию исполнил военный оркестр Московского гарнизона, далее прозвучал гимн России.

Отмечается, что на лестнице, которая ведет от флага к площади у Музея Победы, в парадных формах колонной были выстроены кадеты, юнармейцы, суворовцы, поисковики, а также участники движения «Волонтеры Победы».

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню.

Напомним, День России ежегодно отмечается 12 июня. Незадолго до церемонии поднятия государственного флага президент России Владимир Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий.