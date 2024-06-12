Произошло столкновение двух паромов на реке Лене в Якутии

Два парома столкнулись в Якутии на реке Лена, проводится проверка. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел 12 июня у берегов Нижнего Бестяха. Во время отхода от причала столкнулись два судна — «Паром-5» и «Капитан Леонтьев». Отмечается, что на одном из них находились люди и транспортные средства.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Разлива топлива не обнаружено. В данный момент причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий», — сообщили в ведомстве.

Ранее два грузовых парома столкнулись на Волге.