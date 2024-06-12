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Участники акции «Сад памяти» сложили символичное слово на карте России

Участники акции «Сад памяти» провели флешмоб ко Дню России

Участники международной акции «Сад памяти» провели всероссийский флешмоб по случаю Дня России — объединив города, они сложили символичное слово «РОССИЯ» на карте РФ. Об этом сообщили организаторы акции.

Отмечается, что слово «РОССИЯ» появилось на карте Российской Федерации благодаря активистам из двух десятков городов. В их числе представители Великого Новгорода, Твери, Элисты, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Кирова, Уфы, Сургута, Пскова, Санкт-Петербурга, Тобольска, Омска, Нижневартовска, Томска, Красноярска, Братска, Иркутска, Читы, Тынды, Якутска, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Липецка, Кирова, Алдана, Астрахани, Камчатского края и ряда населенных пунктов Северной Осетии.

Волонтерами были записаны поздравления на фоне высаженных ранее в рамках проекта деревьев. Также участники акции, осуществили полив деревьев и произвели уборку территорий.

«Идея флешмоба возникла не случайно – в каждом городе деревья «Сада памяти» нуждаются в постоянном уходе и присмотре. Нередко именно благодаря бдительности и активной позиции местных жителей памятные саженцы удается спасти и выходить», — заявил гендиректор АНО «Сад Памяти» Элмурод Расулмухамедов.

Он назвал очень символичным то, что участники в акции обращают внимание на данный вопрос и «объединяют страну через такие добрые и нужные дела».

До этого стало известно, что весной 2024 года в новых регионах России участники акции «Сад памяти» высадили почти 90 тысяч молодых деревьев.

Ранее организаторы «Сада памяти» сообщили, что в Ленинградской области восстановили знаковый геоглиф «Искра»

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