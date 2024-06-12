Участники акции «Сад памяти» сложили символичное слово на карте России

Участники международной акции «Сад памяти» провели всероссийский флешмоб по случаю Дня России — объединив города, они сложили символичное слово «РОССИЯ» на карте РФ. Об этом сообщили организаторы акции.

Отмечается, что слово «РОССИЯ» появилось на карте Российской Федерации благодаря активистам из двух десятков городов. В их числе представители Великого Новгорода, Твери, Элисты, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Кирова, Уфы, Сургута, Пскова, Санкт-Петербурга, Тобольска, Омска, Нижневартовска, Томска, Красноярска, Братска, Иркутска, Читы, Тынды, Якутска, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Липецка, Кирова, Алдана, Астрахани, Камчатского края и ряда населенных пунктов Северной Осетии.

Волонтерами были записаны поздравления на фоне высаженных ранее в рамках проекта деревьев. Также участники акции, осуществили полив деревьев и произвели уборку территорий.

«Идея флешмоба возникла не случайно – в каждом городе деревья «Сада памяти» нуждаются в постоянном уходе и присмотре. Нередко именно благодаря бдительности и активной позиции местных жителей памятные саженцы удается спасти и выходить», — заявил гендиректор АНО «Сад Памяти» Элмурод Расулмухамедов.

Он назвал очень символичным то, что участники в акции обращают внимание на данный вопрос и «объединяют страну через такие добрые и нужные дела».

До этого стало известно, что весной 2024 года в новых регионах России участники акции «Сад памяти» высадили почти 90 тысяч молодых деревьев.

Ранее организаторы «Сада памяти» сообщили, что в Ленинградской области восстановили знаковый геоглиф «Искра»