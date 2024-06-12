В Ижевске произошел разлив ртути в подъезде жилого дома. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Чистяков на своей странице в социальной сети »ВКонтакте».

«Проводится демеркуризация подъезда (организация сбора разлитого вещества). Жителям подъезда на время проведения работ предложен пункт временного размещения», — сообщил чиновник.

До этого сообщалось, что воздействие ртути повышает риск нескольких типов аллергий у детей.

Исследование в Южной Корее показало, что более высокий уровень ртути был связан с наличием атопического дерматита, аллергического ринита (воспаление слизистой оболочки носа) и астмы. При этом у мальчиков более высокие уровни ртути были связаны с наличием нескольких аллергических заболеваний одновременно. В ходе исследования ученые проанализировали данные полутора тысяч корейских школьников в возрасте от шести до 11 лет.

Ранее сообщалось, что около 70% видов тунца и акул содержат небезопасное количество ртути.