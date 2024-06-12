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Семилетний мальчик впал в кому, сорвавшись с обрыва во время игр

В Дагестане семилетний мальчик сорвался с обрыва во время игр и впал в кому

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Телеграм-канал «Сапа Кавказ»

В Дагестане ребенок сорвался с обрыва высотой в 200 метров и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на площадке у обрыва возле села Цемер. Во время детских игр один из малолетних поскользнулся и скатился с высоты. Вместе с ним чуть не упал еще один мальчик, но его успела подхватить бабушка.

Местные жители отвезли пострадавшего ребенка в ближайшую больницу, откуда мальчика перевели в Гунибскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и множество ушибов головы. Предварительно, у него также перелом теменной кости.

На данный момент мальчик находится в коме. Реаниматолог счел, что ребенка можно транспортировать, поэтому вскоре его бортом санавиации доставят в махачкалинскую больницу.

Ранее маленькая девочка сломала позвоночник после обрушения качелей в Петербурге.

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