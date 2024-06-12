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Во Владимирской области молния ударила в группу подростков

Во Владимирской области молния ударила в здание, где прятались подростки

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Depositphotos

Во Владимирской области подростки пострадали после того, как в здание с ними попала молния. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел около водоема недалеко от поселка Першино. Компания из девяти подростков некоторое время отдыхала, но в какой-то момент началась гроза и подростки решили забежать в заброшенное строение рядом. Позже в него ударила молния.

«Удар был настолько сильным, что ребят отбросило, многие ударились друг о друга», – поделился источник издания в правоохранительных органах.

В результате пять человек пострадали, у них предварительно диагностировали электротравмы, черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Двоих в последствии отпустили домой, одного медикам спасти не удалось.

Мать одного из школьников предполагает, что ситуацию усугубило то, что перед грозой пострадавшие купались и одежда на них в момент попадания молнии была мокрой.
На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее молния полностью испепелила детский велосипед в Москве.

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