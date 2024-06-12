Амбассадоры бренда Putin Team Russia поздравили россиян с Днем России

Амбассадоры Putin Team Russia поздравили граждан России с главным государственным праздником — Днем России, сообщает пресс-служба отечественного бренда.

Отмечается, что к видеопоздравлению присоединились олимпийские чемпионы: Александр Легков, Юрий Борзаковский, Софья Великая, Максим Опалев и Никита Крюков. В ролике они рассказали, что для каждого из них символизирует этот день и какие ключевые слова и смыслы могут описать силу и красоту России.

«2024 год в России — год семьи и речь идет не только о семье, как ячейки общества, но и профессиональной команде единомышленников, коллег и соратников. В данном контексте приоритетны понятия ответственности, долга, любви к своему делу, сплоченности», — отметила олимпийская чемпионка, российская саблистка Софья Великая.

Кроме того, в своих поздравлениях спортсмены отразили главные идеи, которыми обуславливается как путь развития России, ее истории и культуры, так и ключевые ценности бренда.

Президент ассоциации «Рослегпром», создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин рассказал, что сейчас проект реализует свою работу, как социальное ответственный бизнес, в своих проектах делая упор на поддержку и развитие деятельного подхода.

«Именно это позволяет вносить действительно весомый вклад в формирование будущего страны. Кроме того, бренд развивает и укрепляет идею о красоте и силе России, которая воплощается в гордости за ее достижения и открытия, в готовности всех ее граждан способствовать своими действиями развитию страны, преображению ее будущего», — добавил он.