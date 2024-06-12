Владимир Мединский рассказал о значении Дня России

День России должен быть днем, когда отмечается 1200-летняя непрерывная история российского государства. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«Надо отойти вообще от этой практики и забыть про декларацию о госсуверенитете. Ну пусть об этом знают узкий круг профессиональных юристов и иронизируют по этому поводу», — сказал он.

По его словам, исходя из справки новгородских историков, глубоко погруженных в эту тему, вероятнее всего Рюрик с дружиной прибыл в Новгород на княжение по договору в первой половине июня. При этом существование самого Рюрика он назвал достаточно легендизированной историей.

«Тогда льды вскрывались в мае. Мы помним Чудское озеро, а это апрель месяц бы, и по льду тяжелая конница перешла на другой берег на сторону Новгородчины. Сейчас бы не перешла. Там уже льда нет в это время твердого. И льды вскрывались позже, поэтому Рюрик, скорее всего, прибыл в Новгород в начале июня. Почему не 12-го? Все эти даты — это условность», — отметил Мединский.

Также помощник президента уточнил, что, если Рюрика пригласили на княжение, значит было куда приглашать.

«Было государство и общество, и была система. Ни один супергениальный князь никогда на пустом месте ничего создать не может. То есть были законы, налоговая система, система обороны и прочее», — сказал он.

В эфире программы Мединский также отметил, что историки постоянно спорят и будут спорить о том, откуда пошла русская земля.

«Русская земля это понятие не географическое и не природное. Так раньше называли государства была Владимирская земля, позже Черниговская земля. То есть земля — это синоним государства. И понятия «княжество» раньше не было. «Княжество» — это понятие, внедренное историками 18-19 века. На протяжении веков эти объединенные земли назывались русской землей», — сказал он