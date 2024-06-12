Москвичка отдала мошенникам сбережения, облигации и машину на сумму около 50 млн рублей

Жительница Москвы отдала мошенникам около 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферисты общались с 57-летней пострадавшей десять дней. Они представились сотрудниками ФСБ и заявили, что средства россиянки находятся под угрозой, поэтому их необходимо отправить на «безопасные сейф-ячейки». Каждый раз после получения суммы неизвестные под предлогом сохранения конфиденциальности удаляли номера карт.

Во время контакта с злоумышленниками женщина сняла со своего счета накопления в размере пяти миллионов рублей. Затем мошенники завладели ее облигациями на сумму 33 миллиона рублей. После этого аферисты заявили, что кто-то может выставить на аукцион ее автомобиль марки Toyota. В результате россиянка сама выставила на продажу машину. Деньги от сделки она перевела злоумышленникам на указанные реквизиты.

После этого пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Всего неизвестные выманили у нее 49,3 млн рублей. На данный момент мошенников ищут.

Ранее мошенник влюбил в себя мужчину, прикинувшись женщиной, и украл у него деньги.